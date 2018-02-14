Второй чёрный ящик Ан-148 не расшифруют из-за повреждений

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Специалисты из Международного авиационного комитета (МАК) не смогут начать расшифровку второго чёрного ящика разбившегося накануне самолёта Ан-148. Причиной этого является отсутствие в пишущем устройства одной из деталей, а именно коннектора.

Источники сообщают, что коннектор, который соединяют плату одну из плат чёрного ящика со звуком носителем, уничтожился прямо во время взрыва воздушного судна. Запасная деталь имеется только у предприятия «Антонов», которое является государственным.

В данный момент эксперты из Международного авиационного комитета проводят с руководством предприятия переговоры. По словам источников, договорённости достичь будет не так уж и просто из-за ряда посредников в переговорах.

Самолёт Ан-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям» разбился 11 февраля во время взлёта с московской воздушной гавани. Судно должно было полететь в Орск. Все пассажиры, которые были на борту, скончались во время аварии.