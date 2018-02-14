На зелёной ветке Московского метро восстановили движение поездов

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Поезда на Замоскворецкой линии метро Москвы курсируют в обычном режиме после несчастного случая. Причиной сбоя стало то, что в столичной подземке на рельсы упал человек.

Инцидент произошёл более часа назад на станции «Царицино». На пути следования поезда оказался мужчина, который упал на рельсы по неизвестной причине и не мог самостоятельно выбраться, в связи с чем было принято решение экстренно прекратить движение. В целом на линии поезда курсировали с увеличенными интервалами. Спустя 12 минут движение вновь было восстановлено. В обстоятельствах инцидента разбираются компетентные службы. Известно, что никто в результате ЧП не пострадал.

Напомним, что подобный случай произошёл чуть менее недели назад на всё той же Замоскворецкой линии метро. Тогда на рельсах оказалась женщина. Случилось это на станции станции «Кантемирово».