В Подольске женщина из-за собаки избила консьержку

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Жительница Подольска жестоко избила консьержку одного из подъездов за то, что женщина сделала замечание по поводу собаки, которую та выгуливала под окнами. Дочь пострадавшей намерена подавать в суд.

В Подольске 13 февраля произошел неприятный инцидент. Жительница дома по ул. Свердлова жестоко избила пожилую консьержку за сделанное замечание. Пенсионерке изначально не понравилось то, что женщина выгуливала свою собаку под окнами квартиры, где располагалась клумба. В результате побоев консьержка получила травмы и вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

Дочь пенсионерки официально заявила, что не будет спускать дело, так как ее мать больная пожилая женщина. Травмы, которые были ей нанесены, могут повлечь серьезные проблемы со здоровьем. Ранее она была прооперирована, так как пострадавшей проводили удаление камней из почек.