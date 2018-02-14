Жители Жилкино жалуются на загрязнение Ангары нефтепродуктами

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Жители поселка Жилкино, расположенного в Иркутской области, пожаловались на загрязнение реки Ангары неизвестными нефтепродуктами. Сотрудники Росприроднадзора начали следственную проверку.

Граждане, проживающие в иркутском поселке Жилкино, заметили на реке Ангаре разводы, оставленные неизвестными нефтепродуктами. Они разливались по канаве, отделенной от русла земляным рвом. Были сделаны соответствующие снимки, которые попали в социальные сети, чтобы привлечь общественность.

По словам местных жителей, жидкость вытекает из старой нефтебазы, расположенной неподалеку от реки. На данный момент неизвестно, является ли инцидент опасным для здоровья горожан и для самой Ангары. Специалисты Росприроднадзора намерены провести ряд следственных мероприятий с целью установления всех обстоятельств и подробностей ЧП.