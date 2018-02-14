На Кузбассе школьник от испуга упал в колодец

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Семилетний житель кузбасского города Киселевск возвращался домой после школы. Однако в один момент ребёнок увидел дворовую собаку и испугался её. Он решил обойти животное, однако не заметил открытый тепловой колодец и упал в него, оказавшись в ловушке.

Когда ребёнок очутился в колодце, он стал громко звать на помощь. Его услышали два других ученика местной школы, которые проходили рядом. Ребята сразу же бросились к месту, откуда издавался крик, и увидели там плачущего и испуганного ребёнка. Старшие дети сразу же решили ему помочь и вытащили из теплового колодца. После инцидента семилетний мальчик пошёл к себе домой, поскольку он не пострадал, а двое ребят направились к себе домой.

Когда полиция узнала о случившимся от родителей пострадавшего, которые, скорее всего, начали разбирательство по вопросу открытого колодца, они разыскали двух старших школьников с целью наградить и поощрить их.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщили, что ребятами оказались два жителя Киселевска возрастом 10 и 14 лет.