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Похороны погибших при крушении Ан-148 москвичей оплатит столичная власть

Сегодня, 17:38

Столичные власти оплатят похороны жителей города, которые погибли во время крушения самолета Ан-148. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

 Крушение самолета Ан-148, который упал в Подмосковье не оставило равнодушным никого. Уже известно, что родственники и семьи погибших получат компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Также на сайте столичной администрации появилась информация о том, что власти заплатят за похороны москвичей, которые погибли во время катастрофы. Такое распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. В его заявлении сообщается, что московская компания «Ритуал» займется погребением погибших, которые имели столичную прописку. Все необходимые траурные мероприятия будут организованы на кладбищах и крематориях города.

Уже известно, что похороны будут организовываться из расчета 110 тысяч рублей на каждого погибшего.

Напомним, что самолет Ан-148 выполнял рейс по маршруту Москва-Орск. На его борту были 71 человек – пассажиры и члены экипажа. Крушение лайнера произошло 11 февраля после того, как самолет пропал с радаров. Точная причина его падения пока не называется, специалисты расшифровывают записи «черных» ящиков.


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