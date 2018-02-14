В Петербурге пассажиры и пожарные тушили загоревшийся на ходу автобус

Сегодня, 16:45

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 14 февраля, прямо на ходу загорелся рейсовый автобус с людьми. Тушили его сами пассажиры, водитель и приехавшие на место данного инцидента работники питерской пожарной службы.

Очевидцы данного происшествия рассказали, что инцидент случился сегодня днём на выезде с Кингисеппского шоссе по направлению к Телези. Когда автобус начал гореть, водитель вызвал пожарников и принялся его тушить своими силами. Затем к нему присоединились сами пассажиры и неравнодушные прохожие люди.

Пожарники прибыли на место инцидента оперативно и быстро потушили возгорание. По заявлению сотрудников пожарной службы, в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Сам автобус также не успел сильно выгореть.