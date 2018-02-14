В Саратовской области следователи подрались в караоке-зале

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Как проинформировали сотрудники СУ СК России по Саратовской области, идет проверка по факту драки следователей в караоке-зале. Инцидент зафиксирован 2 февраля в кафе в городе Вольске.

По предварительной информации, в одном из кафе Вольска произошла серьезная конфликтная ситуация между разными компаниями посетителей, среди которых были и следователи в нерабочее время. В результате произошла драка при участии четверых граждан, один из них получил травмы.

По данным местных СМИ, следователи первыми начали потасовку из-за того, что им не понравилась песня, заказанная другим гостем. В рамках следственной проверки будут установлены все причины и обстоятельства происшествия. Действиям сторон конфликта дадут справедливую и принципиальную оценку, руководствуясь законодательством, а также нормами этики и служебного поведения.