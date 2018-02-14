В Пензе суд взыскал с владельца покусавшей истца собаки 100 000 рублей

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В Пензе суд постановил владельцу покусавшей истца собаки выплатить моральную компенсацию пострадавшему в размере 100 000 рублей.

Инцидент произошел в мае прошлого года в Пензе. Пострадавший приехал на производственную базу, расположенную на Ростовской улице. Выйдя из машины, он направился ко входу в здание, однако на пути на него напала собака породы Алабай, и схватила его зубами за руку. Укус был очень сильный, средний палец на левой руке мужчины был практически откусан.

Спасли истца его собаки, которые бросились защищать хозяина. Алабай наконец отпустил кисть мужчины, и тот направился в цех, где взял пневматический пистолет. Однако ему не удалось выстрелить в чужого пса, так как произошла осечка. В это время, к пострадавшему подбежал хозяин агрессивного пса, выхватил оружие, и разнял собак.

Пострадавшему диагностировали переломы средней и нижней фаланг третьего пальца на левой руке с небольшим смещением отломков. В связи с тяжестью травмы, палец пришлось ампутировать.

Мужчина обратился в суд с просьбой взыскать с владельца алабая компенсацию за причиненный моральный вред в размере 500 000 рублей. Суд частично удовлетворил иск, и назначил ответчику выплатить 100 000 рублей за ненадлежащее содержание животного и непринятие требуемых мер безопасности при выгуле. Ответчик обжаловал данное решение, однако облсуд отказал в удовлетворении его жалобы.