В Оренбурге 13-летний ребёнок проглотил иголку

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В Акбулакском районе Оренбурга 13-летний ребёнок проглотил иголку. В данный момент местные оперативники выясняют все точные обстоятельства случившегося.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что школьника доставили в местную больницу с иголкой, которая застряла в правом лёгком, а точнее в бронхе.

По предварительной информации от правоохранителей, происшествие случилось, когда ребёнок баловался и решил взять в зубы обычную швейную иглу. Однако что-то пошло не так и мальчик проглотил опасный предмет.

В наше время правоохранители занимаются проверкой по факту инцидента, по итогам которой они примут процессуальное решение.