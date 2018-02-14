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В Новосибирске электричка насмерть сбила 11-летнего мальчика

Сегодня, 15:29

14 февраля в Новосибирске в районе железнодорожной станции «Звездная» 11-летний мальчик оказался под колесами электрички. От полученных в результате трагического ЧП травм школьник скончался на месте.

Согласно результатам доследственной проверки, проведенной сотрудниками Следкома Новосибирской области, летальный инцидент в районе железнодорожной станции «Звездная» имел место 14 февраля около 13:30 по местному времени. Предполагается, 11-летний мальчик пытался перейти колею перед электричкой, следовавшей из Черепаново в столицу региона, но не успел.

Школьник скончался моментально, фельдшерам оставалось лишь констатировать его смерть.

По факту трагического ЧП Следком Новосибирской области организовал проверку. Устанавливается причина появления несовершеннолетнего мальчика в районе не оборудованной для перехода железнодорожной колеи.


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