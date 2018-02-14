В Ульяновске дикая лиса напала на собаку во дворе дома

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В Ульяновске лиса напала на собаку во дворе одного из домов. Однако пес оказался сильнее и насмерть загрыз дикое животное.

Инцидент произошел утром 14 февраля в Ленинском районе. На улице Старосвияжской местными жителями был обнаружен труп лисы. На место незамедлительно прибыли сотрудники Сибирского центра ветеринарии.

Очевидцы рассказали о нападении животного на собаку, находившуюся во дворе. Однако та смогла защитить свою территорию и загрызла лису насмерть.

Труп дикого зверя отправили на лабораторию с целью проверить на наличие бешенства. На месте происшествия тем временем провели работы по дезинфекции.