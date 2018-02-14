В Москве после падения сосульки с крыши госпитализировали студента

Сегодня, 14:50

В Москве врачи госпитализировали 19-летнего студента, на которого с крыши здания университета в Гороховском переулке в центре города упала сосулька.

В сообщении столичных медиков говорится, что речь идёт о Московском государственном университете геодезии и картографии. С его крыши на одного из студентов упала сосулька. Молодой человек хоть и пострадал, но не значительно. Сейчас он находится в приёмном отделении в одной из московских больниц.

По некоторым данным, пострадавший 19-летний парень получил травмы лёгкой и средней степеней тяжести.