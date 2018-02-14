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В гимназии Ханты-Мансийска обнаружили труп семиклассника

Сегодня, 14:28

Следком ХМАО организовал доследственную проверку по факту смерти ученика 7-го класса гимназии №1 Ханты-Мансийска. Тело подростка случайные свидетели обнаружили в стенах учебного заведения.

Трагический инцидент в Ханты-Мансийске произошел 12 февраля. Сотрудники местной гимназии №1 обнаружили в стенах учебного заведения труп семиклассника. Руководство гимназии отказалось комментировать скандальное ЧП, лишь отметив, что скончавшийся подросток был из благополучной семьи. Следком ХМАО пообещал прессе рассказать все подробности летального инцидента, получив соответствующее разрешение из центрального аппарата в Москве. Сейчас тело семиклассника находится в морге, где правоохранители проводят комплекс необходимых судмедэкспертиз.

Отметим, гимназия №1 в Ханты-Мансийске считается одним из самых элитных учебных учреждений ХМАО. В ней работают супруги Василия Филипенко (депутат округа) и Максима Ряшина (бывший мэр Ханты-Мансийска).


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