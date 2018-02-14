В Москве двое рабочих выжили после падения со строительных лесов

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Представители экстренной службы Москвы сообщили о падении двоих работников со строительных лесов на строящемся на юге города многоэтажном здании. В результате ЧП потерпевшим удалось выжить, однако их текущее состояние прессе неизвестно.

Травматический инцидент произошел 14 февраля в первой половине дня в Даниловском районе Москвы. Группа работников пребывала на смене, когда двое строителей сорвались с лесов. Упав с высоты 3-4 этажа, мужчины смогли выжить, а оперативно прибывшая на место ЧП скорая госпитализировала их в ближайшую столичную больницу.

По факту травматического инцидента на расположенной в южной части Москвы новостройке правоохранители проведут расследование.