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В Москве на крыше дома нашли тайник со взрывчаткой

Сегодня, 00:29

На крыше жилого дома в центре Москвы обнаружен тайник со взрывчаткой. Под обшивкой кровли строители наткнулись на 2 сигаретные пачки и 3 банки из-под пива.

Рабочих смутил вес находок, и они пригляделись. Внутри они обнаружили светлое вещество, похожее на мыло, в которое были воткнуты провода. Сейчас весь жилой дом эвакуирован, а крышу обследуют взрывотехники, возможно, это еще не все находки, что ждут спецов.

На крышу дома прошел кинолог с собакой. Уже через пару минут животное присело в дальнем углу. Там при осмотре обнаружили еще одну заминированную пачку сигарет.

Позднее стало известно, что рабочие выбросили их в мусорный бак в 30 метрах от подъезда. Сейчас там работает специальный робот-сапер.


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