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Эксперты: Ан-148 страдал "детской болезнью самолета"

Вчера, 23:40

Специалисты расшифровали данные самописцев потерпевшего авиакатастрофу Ан-148. По их мнению, лайнер страдал «детской болезнью».

Изучив вероятные причины аварии, журналисты попросили представителей Ространснадзора рассказать о полученных сведениях. По его словам, вскоре после взлета на панели принялись отображаться тревожные показатели загорелся датчик: «Vприборная — СРАВНИ». Это означает, что скорость МВП1 различна от показателей резервного прибора. У Ан-148 присутствовала «детская болезнь» самолетов, приборы показывают данные, которые не соответствуют действительности.

После предпринятия экстренных мер, прибор сработал снова. Далее капитан выключает автопилот и вручную пытается управлять самолетом при плохой погоде, 11 февраля шел снег. Некоторое время летчики пробовали удержать буквально вручную рейс в горизонтальном положении, но вскоре моторы полностью отказали, Ан-148 стал резко снижаться и врезался в землю на скорости 600 км/ч.


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