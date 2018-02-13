В Чите заключённого на месяц приковали к кровати в палате онкодиспансера

Вчера, 21:11

Осужденного к отбыванию наказания в виде лишения свободы мужчину приковали тросом и наручниками к кровати в палате Забайкальского онкологического диспансера. Пациент на протяжении месяца был лишён возможности свободно передвигаться.

Грубейшее нарушение выявили во время проверки сотрудники краевой прокуратуры по надзору в сфере соблюдения законов в исправительных учреждениях. Установлено, что арестанта этапировали для лечения в онкодиспансер с тяжёлым заболеванием. Сотрудники ФСИН решили не утруждать себя постоянным наблюдением за «подопечным» и просто приковали его к кровати металлическим тросом и стальными браслетами. При этом надзиратели предусмотрительно демонтировали в палате мужчины камеры видеонаблюдения, чтобы не документировать свою преступную деятельность. В прокуратуре пообещали в ближайшее время принять по данному факту меры прокурорского реагирования и дать правовую оценку действиям сотрудников ФСИН.

Ранее руководство ФСИН запретило этапировать инвалидов на коляске в поездах.