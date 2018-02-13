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В Астрахани девушка выпала из окна многоэтажки

Вчера, 20:57

Как проинформировали в СУ СК России по Астрахани, девушка выпала из окна многоэтажки. Инцидент зафиксирован в Бабаевском микрорайоне на улице Жилая, ведется следствие.

По предварительной информации, в полицейское отделение Астрахани позвонила местная жительница и заявила, что ею обнаружен труп неизвестной, который лежит на улице Жилой. На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые занялись установлением личности погибшей. Ею оказалась 22-летняя гражданка.

По первичным выводам экспертов, девушка скончалась от травм, характерных при падении с высоты. Предполагается, что она упала с 5 или 6 этажа, это предстоит выяснить специалистам. На данный момент местные правоохранители намерены провести ряд следственных мероприятий, которые позволят установить все обстоятельства ЧП.


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