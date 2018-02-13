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В поселке Шушары подожгли автомобиль бизнесмена

Вчера, 19:58

В поселке Шушары сгорел автомобиль бизнесмена из Санкт-Петербурга. Инцидент произошел сегодня ночью, около 3.00, в поселке Шушары Пушкинского района, у 10 дома на улице Новогрудская.

 Некто ночью совершил поджог автомобиля бизнесмена марки Toyota Land Cruiser, у которой в результате выгорел моторный отсек. После ликвидации пожара, недалеко от машины была обнаружена пластиковая бутылка. Внедорожник принадлежал генеральному директору ООО «Русинвест», 1969 года рождения. Пострадавших в результате пожара нет.

По факту данного происшествия полицейские проведут проверку, в ходе которой будет установлена точная причина пожара, а также найдут виновников. Известно, что ни на участке дома, ни около него, камеры видеонаблюдения не установлены.


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