На Кубани 14-летний школьник пострадал от взрыва зарядки в кармане

Вчера, 20:19

Школьник на Кубани попал в больницу с ожогами после того, как в его кармане произошел взрыв зарядки от телефона. Сотрудники СК региона готовятся к проверке обстоятельств произошедшей неприятности.

Мальчик держал в кармане современное зарядное устройство к мобильному смартфону. В результате каких-то изменений, произошедших внутри аккумулятора, зарядка взорвалась. Подросток получил ожоги и травмы. Благодаря оперативности медиков больной остался жив. В настоящее время угрозы для жизни нет, он под наблюдением.

СК региона готовится к проверке обстоятельств, при которых произошел взрыв. Зарядка изъята и отправлена на техническую экспертизу. Эксперты уверяют, что данный случай мог иметь место в том случае, когда сам смартфон был в активации одновременно с устройством.