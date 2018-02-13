VistaNews.ru


На Кубани 14-летний школьник пострадал от взрыва зарядки в кармане

Вчера, 20:19

Школьник на Кубани попал в больницу с ожогами после того, как в его кармане произошел взрыв зарядки от телефона. Сотрудники СК региона готовятся к проверке обстоятельств произошедшей неприятности.

Мальчик держал в кармане современное зарядное устройство к мобильному смартфону. В результате каких-то изменений, произошедших внутри аккумулятора, зарядка взорвалась. Подросток получил ожоги и травмы. Благодаря оперативности медиков больной остался жив. В настоящее время угрозы для жизни нет, он под наблюдением.

СК региона готовится к проверке обстоятельств, при которых произошел взрыв. Зарядка изъята и отправлена на техническую экспертизу. Эксперты уверяют, что данный случай мог иметь место в том случае, когда сам смартфон был в активации одновременно с устройством.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.