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В школе в Белгороде погибла первоклашка, подавившаяся хот-догом

Вчера, 20:23

В школе в городе Белгород погибла первоклассница. Девочка подавилась кусочком хот-дога на перемене.

 Трагедия произошла в 18-ой средней школе в городе Белгород вчера, 12 февраля. Известно, что ученица 1-го класса, 2010 года рождения, во время перерыва перед уроком рисования решила перекусить хот-догом. Однако неожиданно она подавилась, начала задыхаться и посинела. Преподаватель, как только заметила ухудшение самочувствия ученицы, сразу же вызвала школьную медсестру. Однако подбежавший медработник уже не смогла помочь ребенку, девочка умерла. Все случилось около половины первого дня.

После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что 7-летняя пострадавшая погибла от асфиксии, из-за попадания кусочка еды в дыхательные пути. На данный момент, сотрудники полиции проводят проверку по данному делу.


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