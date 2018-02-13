В Ростове в аэропорту Платов умер 55-летний мужчина

Вчера, 20:26

В Ростове в аэропорту Платов умер мужчина в возрасте 55-ти лет. Его смерть уже заинтересовала местных правоохранителей.

Сообщение об этом сделано пресс-службой, работающей в Южном следственном управлении по транспорту. Предварительно, причиной смерти мужчины считаются его проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ведомство проинформировало, что роставчанин обратился к медикам Платова. Он пожаловался на то, что его сердцебиение стало более учащённым, а в области органа появилось жжение и сильная боль.

Помимо того, он сообщил об онемении кончиков пальцев на левой кисти. Врачи достаточно длительное время пытались помочь мужчине, но он в итоге скончался.

Подобный случай произошёл в ростовском аэропорту в сентябре 2017 года. Тогда там скончался житель Таганрога аналогичного возраста, прилетевший из Москвы.