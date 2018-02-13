VistaNews.ru


Упавший в Томской области Ми-8Т около 30 лет использовали для экспериментов

Вчера, 19:33

На протяжении всего срока эксплуатации – 29 лет – рухнувший накануне в Томской области вертолёт Ми-8Т использовали для экспериментов. Соответствующую информацию журналисты узнали из архивов аукциона Летно-исследовательского института им. М.М.Громова.

В документах сказано, что воздушное судно было произведено в 1984 году на вертолётном заводе в Казани. С тех пор он эксплуатировался для тестирования авиационного оборудования и изучения методов обеспечения безопасности. Последний ремонт вертолёт проходил в 1992 году, в то время, как ремонт двигателей не осуществлялся с момента заводского выпуска. При этом в 2013 и 2014 годах воздушное судно дважды меняло владельца.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Томской области потерпел крушение при аварийной посадке вертолёт Ми-8. В результате происшествия погибли 2 человека, ещё четверо получили ранения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.