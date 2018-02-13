Упавший в Томской области Ми-8Т около 30 лет использовали для экспериментов

Вчера, 19:33

На протяжении всего срока эксплуатации – 29 лет – рухнувший накануне в Томской области вертолёт Ми-8Т использовали для экспериментов. Соответствующую информацию журналисты узнали из архивов аукциона Летно-исследовательского института им. М.М.Громова.

В документах сказано, что воздушное судно было произведено в 1984 году на вертолётном заводе в Казани. С тех пор он эксплуатировался для тестирования авиационного оборудования и изучения методов обеспечения безопасности. Последний ремонт вертолёт проходил в 1992 году, в то время, как ремонт двигателей не осуществлялся с момента заводского выпуска. При этом в 2013 и 2014 годах воздушное судно дважды меняло владельца.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Томской области потерпел крушение при аварийной посадке вертолёт Ми-8. В результате происшествия погибли 2 человека, ещё четверо получили ранения.