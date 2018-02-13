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В Саратове автомобиль вмёрз в фекалии

Вчера, 19:39

В Саратове автомобиль застрял во льду с нечистотами, которые попадают на улицу из прорванной канализационной трубы.

 В Саратове, в Заводском районе, машина марки ВАЗ 2114 вмерзла в лед. Горожане утверждают, что недавно на Волгодонской улице, между 2 и 4 жилыми домами, прорвало канализационные трубы, из которых постоянно вытекает вода с нечистотами. Однако, из-за сильных морозов в регионе, поток грязной воды превратился в лед, и сковал припаркованный автомобиль.

Жители города опасаются того, что их ожидает с потеплением, ведь фекалии из труб продолжают течь до сих пор.


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