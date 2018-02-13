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Речевой самописец c Ан-148 серьезно поврежден

Сегодня, 18:52

Речевой самописец Ан-148, разбившегося в Подмосковье, серьезно поврежден.

Устройство настолько пострадало при крушении самолета, что речи о его быстром восстановлении не идет. В нем даже не хватает деталей, которые необходимы для извлечения информации.

Для того, чтобы попытаться снять показания (а это аудиозапись всего того, что происходило в кабине пилотов перед авиакатастрофой), придется вызывать специалистов. И вот сейчас возникла сложная ситуация - ящик смогут починить либо сотрудники Воронежского завода, где обслуживался "Ан", либо.. МАКу придется просить о помощи Украину, откуда родом разбившийся лайнер.


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