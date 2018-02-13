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В Ставрополе ранее судимый экс-сотрудник отомстил работодателю

Сегодня, 18:42

Ранее судимый экс-работник в Ставрополе отомстил своему работодателю. Он насыпал металлической стружки в двигатель его автомобиля, сумма ущерба около 500 тысяч рублей.

 Предприниматель, который проживает в селе Ореховка Страврополя, обратился к местным правоохранителям с официальным заявлением. Мужчина обнаружил в двигателе своей иномарки следы металлической крошки, которая привела мотор в непригодность. Бизнесмен понял, что все сделано с некоторым умыслом неизвестными личностями. Он попросил в полицейских помощи найти этих злоумышленников. После некоторой проверки, полицейские вышли на след подозреваемого.

Оказалось, что стружку из точильного камня насыпал в мотор бывший сотрудник, который работал ранее у пострадавшего предпринимателя. Мужчине 37 лет, он ранее судим. Свой поступок он называет простой местью за плохое к нему отношение во время работы. Сумма ущерба составляет около 500 тысяч рублей.


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