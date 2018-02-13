В Воронеже спасатели помогли полуголому мужчине на льду

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В Воронеже спасатели помогли полуголому мужчине, лежавшему, по неизвестным причинам в таком виде, на льду водоёма. Он получил значительные обморожения.

Сообщение сделано пресс-службой, представляющей городское управление по ГО и ЧС. Мужчина был спасён 13 февраля.

Его заметили горожане вдалеке от берега, лежащим на льду в полуголом виде. Они позвонили в экстренную службу. Пострадавший находился в районе затона, прилегающего к «Алым парусам».

Спасатели пришли на помощь. Они добрались до мужчины и передали того прибывшим медикам «скорой». Те диагностировали обморожение и отвезли мужчину в госпиталь «Электроника».

Документов при мужчине не было, поэтому его личность пока остаётся неустановленной. Что привело пострадавшего в таком виде на лёд водоёма, предстоит установить следствию.

О наличии на его теле следов побоев, не сообщается. Как и о том, был ли он в момент обнаружения трезв.