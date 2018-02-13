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Сбербанк решил погасить кредиты всех погибших в крушении Ан-148

Сегодня, 17:27

В Сбербанке решили погасить кредиты всех погибших в крушении самолёта Ан-148 граждан. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил глава финансовой организации Герман Греф.

 По заявлению Грефа, таким образом, его компания выразит свои соболезнования всем семьям погибших, ведь они сейчас переживают очень сложное время. Он также добавляет, что все вопросы возможно будут урегулированы уже в рамках текущей недели.

Греф добавляет, что банк имеет информацию о кредитных долгах перед банками 25-ти погибших в авиакрушении пассажиров Ан-148. Глава «Сбербанка» выражает от лица всех сотрудников финансовой компании соболезнования семьям погибших.

Ранее стало известно о том, что в Сети появились первые заключения МАК после расшифровки чёрного ящика из борта Ан-148. Считается, что причиной катастрофы могли стать ложные данные о скорости движения воздушного судна.


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