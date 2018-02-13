На Ямале из горящего дома эвакуировали 40 человек

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В городе Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня, 13 февраля, в двухэтажном деревянном доме случился пожар. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек. Известно, что двое из них госпитализированы с различными травмами.

Как добавляют представители пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме в городе Тарко-Сале поступило спасателям в 14:42 по местному времени.

Прибывшими на место происшествия пожарными было эвакуировано из горящего дома 40 местных жителей. В данный момент на месте пожара работают 60 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

В пресс-службе уточняют, что в данный момент пожар уже полностью локализован. Двое человек пострадали, медики забрали их в больницу с различными травмами.

Правительство Тарко-Сале приняло решение предоставить для обогрева людей два автобуса.