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Водитель Яндекс.Такси выкинул девушку из машины

Сегодня, 17:37

Татьяна Лотоцкая, участница популярного телешоу «Красота по-русски», попала на агрессивно настроенного таксиста. По словам девушки, мужчина угрожал ей, обещал отвезти в лес, а когда девушка позвонила в полицию, таксист выкинул ее из машины на проезжую часть.

Событие произошло 8 февраля в Москве. Девушка вызвала машину в Яндекс.Такси, но водитель Сергей отказался ехать именно к дому Татьяны и припарковался неподалеку. После уговоров диспетчера, мужчина все же заехал во двор дома, где живет Татьяна. Как только девушка села в машину, водитель сразу же наругал ее за то, что он не смогла пройти «пару лишних метров и ему пришлось делать круг вокруг дома».

Как только водитель начал угрожать Татьяне расправой в лесу, она тут же позвонила своему молодому человеку, чтобы тот сделал что-то. Тот сразу же обратился в полицию. Во время поездки Татьяна открыла дверь, как бы показывая, что больше не хочет находиться в машине. Водителя это рассердило и он выкинул девушку из машины, порвав ей куртку.

Позже медики зафиксировали, что Татьяна еще и повредила ногу.

В сервисе Яндекс.Такси эту ситуацию комментировать отказываются и свою вину не признают. Однако всё же они уволили Сергея из компании.


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