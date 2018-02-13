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В Кузбассе пьяная женщина выжила после падения с 9-го этажа

Сегодня, 16:38

В Кемеровской области 27-летняя женщина, пребывая в состоянии крепкого алкогольного опьянения, выпала из расположенного на 9-м этаже окна жилого дома. Несмотря на полученную серьезную травму, жительница Кузбасса осталась жива.

Травматический инцидент произошел в Кемерове на проспекте Победы ночью 12 февраля. 27-летняя женщина, разгорячившись алкогольными напитками, неизвестным образом оказалась на краю расположенного на 9-м этаже жилого дома окна. Впоследствии жительница Кузбасса сорвалась с огромной высоты и получила серьезную травму. К большому удивлению прибывших на место ЧП фельдшеров скорой, пьяная женщина осталась жива.

В настоящее время врачи одной из кемеровских больниц борются за жизнь 27-летней пациентки. Кузбасские правоохранители устанавливают подробности инцидента в многоэтажке на проспекте Победы.


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