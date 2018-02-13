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Опубликованы первые заключения МАК после расшифровки чёрного ящика из борта Ан-148

Сегодня, 16:30

В интернет попали первые заключения МАК после расшифровки чёрного ящика из борта разбившегося накануне самолёта Ан-148. Эксперты считают, что причиной могли стать ошибочные данные о скорости движения.

 Причиной неправильной работы этих датчиков могло бы стать обледенение самих приборов. Такая особая ситуация могла возникнуть на борту разбившегося Ан-148 сращу же взлёта, спустя всего 2,5 минуты. Перед крушением самолёт находился на высоте 1300 метров.

Ранее, как предполагали специалисты, считалось, что причиной крушения Ан-148 могла стать обычная «ошибка новичка».

Также сообщалось, что сегодня в Свято-георгиевском соборе Орска проведут поминальную службу по погибшим в авиакатастрофе. Кроме этого в течении 40 дней по всей области в храмах будут проведены такие же службы.


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