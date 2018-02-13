В Ижевске на складе лакокрасочной продукции произошел пожар

Сегодня, 16:26

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР сообщают, что сегодня, 13 февраля, в Ижевске на складе, где хранилась лакокрасочная продукция, произошел крупный пожар. Речь идёт о здании, которое расположено на улице Пойма.

Спасателям информация о возгорании была сообщена в 14:06 по местному времени. Локализовали его в 15:35, а уже в 15:56 были ликвидированы все последствия. Общая площадь, на которой горел огонь, составила 100 квадратных метров.

Известно, как уточняют спасатели, в результате данного инцидента никто не пострадал. Все работники здания и посетители были эвакуированы самостоятельно.

В данный момент специалисты проводят ряд проверок, которые необходимы для установления точной причины возникновения пожара.