В Коми ученица 4-го класса воткнула ручку в глаз сверстнику

Сегодня, 16:13

В Усинке (Республика Коми) произошел жуткий травматический инцидент. Ученица 4-го класса воткнула мальчику-ровеснику ручку в глаз, после чего потерпевшего экстренно доставили для проведения операции в Ухту.

В результате нанесения тяжкой телесной травмы четверокласснику из школы в Усинке, врачи Ухты диагностировали у малолетнего потерпевшего сквозное проникновение в глаз с выпадом радужки, деформацию органа и стремительную потерю зрения. Мальчик перенес операцию, теперь ему предстоит длительная реабилитация с использованием очков и прочих приспособлений. Вместе с юным пациентом в Ухте пребывает его мама, отца у школьника уже нет. Семья просит финансовой поддержки у небезразличных к чужому горю земляков.

Тем временем, директриса оскандалившейся школы прокомментировала травматический инцидент. По ее словам, стычка между учениками 4-го класса является несчастным случаем, а не результатом умышленного физического воздействия. Провинившаяся девочка бросила однокласснику ручку, случайно угодив в глаз, подчеркивает руководитель учебного учреждения в Коми.