Житель Нальчика переправляет горожан через лужи за деньги

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Необычную, но актуальную услугу предлагает жителям Нальчика один из местных жителей, который переправляет горожан через огромные лужи за деньги. «Работает» мужчина в местах большого скопления людей, где хуже всего состояние дорожного покрытия.

«Бизнесмен» наладил для данного занятия грузовую тележку, с помощью которой переправляет пешеходов на другую сторону заполненной талой водой улицы. Больше всего доход от перевозок у мужчины у местного рынка, где обычно всегда много людей и традиционно разбитая, покрытая лужами дорога. За один рейс предприниматель берёт с «пассажира» 10 рублей. Очевидцы успели заснять процесс переправы на видео и опубликовали в сети.

Ранее мы писали, что в Рыбинске местные таксисты стали предлагать пассажирам услугу «поплакать в жилетку». Перевозчики слушают жалобы клиентов за дополнительную плату.