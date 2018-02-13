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"Саратовские авиалинии" попросили СМИ не распространять слухи о версиях крушения Ан-148

Сегодня, 16:10

Представители компании "Саратовские авиалинии" обратилась к СМИ с просьбой о нераспространении неподтвержденных версий авиакатастрофы с Ан-148.

 В сообщении, размещенном на официальном портале, говорится, что за последние два дня после крушения пассажирского лайнера Ан-148, который держал путь из Москвы в Орск, журналисты, а также пользователи в социальных сетях высказали множество мнений и версий по поводу случившегося. Ни одни слухи о причинах гибели лайнера не подтвердились.
Компания призывает не поддаваться непроверенной информации до тех пор, пока не закончится расследование МАК, которое сейчас занято расшифровкой самописцев. Подобные версии сказываются на состоянии родных и близких пассажиров и пилотов, погибших при крушении самолета.


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