В Кургане мать оставила младенца на рельсах

Сегодня, 17:48

9 февраля на рельсах ЖД станции Лебяжья, что в Сибирской Курганской области, работники станции обнаружили новорожденного ребенка. Погибшему было не более суток.

Правоохранительные органы Курганской области ведут розыск роженицы, которая бросила своего ребенка на железнодорожных рельсах. Внешность подозреваемой известна, как сообщили в Курганском отделе министерства внутренних дел России. Женщина возрастом от 20-ти до 30-ти лет, рост небольшой, около 160 см, внешность азиатская и волосы черного цвета. На роженице была надета серая куртка и сапоги белого цвета. На голове была белая связаная шапка, женщина была обута в черные сапоги на низком ходу. Присутствуют выделяющиеся приметы, это пирсинг в носу.

Были допрошены свидетели, которые рассказали, что видели похожую на вышеописанные приметы женщину, которая ехала в электричке №6309 «Макушино Курган». Девушка ехала в Курган восьмого февраля и была пока еще беременна.

Полиция настоятельно просит тех, кто видел подозреваемую, позвонить в полицию.