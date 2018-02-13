В Пензе мужчина растлил несовершеннолетнюю

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В Пензе мужчина растлил малолетнюю девочку около 68 школы.

В Пензе горожанин 1970 года рождения, 4 февраля на территории расположения 68 городской школы, которая находится на пр. Строителей 140, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Пострадавшая с родителями обратились в полицию. Там, со слов девочки, был составлен фоторобот мужчины.

Благодаря составленной ориентировке, злоумышленник был задержан, его личность установлена. В данный момент, сотрудники отдела полиции №3 УМВД города Пензы проводят проверку, с целью установления в действиях задержанного признаков преступления. После этого будет вынесено процессуальное решение.