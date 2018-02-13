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В Архангельске живодёры держали раненую лису на цепи

Сегодня, 15:39

В Архангельске местные правоохранители выявили и пресекли факт жестокого обращения с животным жителями города. В одной из частных квартир на окраине города живодёры удерживали дикую лису на цепи.

О происходящем в полицию сообщили соседи злоумышленников, которые более не могли терпеть издевательств над раненым хищником. Приехавшие на вызов правоохранители зафиксировали факт жестокого обращения и изъяли животное. Лису осмотрел ветеринар, который оказал ей необходимую помощь. Зверя поместили в местный волонтёрский центр по уходу за животными. По некоторым данным, лису собирались использовать в качестве притравки для охотничьих собак.

Ранее мы писали, что в Ленобласти живодеры повесили собаку прямо у местной школы. Инцидент произошёл в центре посёлка Рахья. Злоумышленники убили животное и подвесили на дереве под покровом ночи.


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