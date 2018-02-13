Ан-148 разбился из-за непрогретого двигателя

Сегодня, 15:09

Пассажирский лайнер Ан-148 разбился по причине маленького количества непрогретого двигателя. Пилоты залили мало "незамерзайки", в результате чего и произошла авиакатастрофа.

Из-за ошибки пилотов, руководивших Ан-148, которые сэкономили на "незамерзайке" и не прогрели двигатель самолета, в горючее попали капли воды, замерзшие и заблокировавшие проход керосина сквозь фильтры. Данную теорию подтверждает и тот факт, что пилоты не сообщили о ситуации, произошедшей моментально. Кроме того, существует возможность отказа командира лайнера обрабатывать самолет жидкостью против обледенения.

Напомним, днем 11 февраля лайнер вылетел из "Домодедово" по направлению в Орск. Однако спустя несколько минут он разбился. Все пассажиры в количестве 71 человека на борту погибли.