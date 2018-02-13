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В Подмосковье МЧС нашли двигатели Ан-148 на месте его крушения

Сегодня, 14:43

Как сообщают представители МЧС России по Подмосковью, в Раменском районе спасатели нашли двигатели Ан-148 на месте его крушения. Они были подняты, поисковая операция подходит к концу, подчеркнул Сергей Полетыкин, глава ГУ МЧС.

Сегодня, 13 февраля, из воронки, образовавшейся в результате падения пассажирского лайнера, специалисты подняли двигатели. В ходе этих мероприятий использовали серьезную технику. По словам Сергея Полетыкина, на данный момент акцент сделали на работе с СК и МАК, которые вывезут самолет.

Падение Ан-148 шокировало всех граждан России и стало крупной катастрофой для региона. На месте ЧП в три смены трудятся спасатели. Лайнер разбился два дня назад и только сегодня все необходимые по расследованию мероприятия подходят к концу. Причины падения Ан-148 будут установлены после детального анализа «черных ящиков».


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