В Томске студентка рассчиталась за коктейли оральным сексом

Сегодня, 14:39

В Томске студентка, посетившая клуб «РайON», рассчиталась за коктейли оральным сексом. Она занялась им прямо на сцене и не возражала, когда её снимали.

Организаторы шоу объявили, что любой из девушек, желающих заняться на сцене заведения оральным сексом с незнакомцем, они предложат карту клуба и бесплатные коктейли.

После того, как ситуация обрела известность, и сама участница «шоу», и его организаторы подверглись резкой критике от горожан. Они требовали от правоохранителей принять меры.

Георгий Шипаков, являющийся директором в данном ночном клубе, уже выступил с опровержением факта орального секса. Он отметил, что суть конкурса заключалась совершенно в другом.

Его участницы должны были целовать своего раздетого до нижнего белья партнёра в разные части его тела. Победительницей станет та, которая оставит на нём больше следов своей губной помады.

Также глава заведения сообщил, что «героине» уже 40 лет и она известна в городе в качестве «тусовщицы». В момент шоу она была изрядно пьяна. То есть это вовсе не студентка.

Данный ответ посетители Сети уже прокомментировали. Они задаются вопросом, почему же тогда в конце данного «конкурса» мужчина остался вообще без трусов.