В Татарстане возбудили дело из-за оскорбления татар в соцсети

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Жительница Татарстана стала фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении неё по факту оскорбления представителей татарской народности. По версии следствия, женщина оставляла неподобающие комментарии в социальных сетях.

Подробности данного дела пока не разглашаются. Известно, что данная гражданка уже была в центре скандала, когда потребовала от администрации школы, где учится её сын, прекратить преподавание татарского языка. Теперь же она стала фигурантом уголовного дела из-за оскорбления татар. По словам женщины, в её жилище уже проведён обыск, в ходе которого была изъята электронная техника, носители информации. Также она пояснила, что следователи отобрали сотовый телефон у её сына.

Ранее мы писали, что в Астрахани мужчину оштрафовали за оскорбление родственницы в социальной сети. Тётя нарушителя пожаловалась в прокуратуру на то, что племянник писал ей оскорбительные сообщения во «Вконтакте». В итоге мужчину обязали выплатить штраф за нарушение.