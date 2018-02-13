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В Волгограде на улице умерла молодая женщина

Сегодня, 00:03

На аллее Тракторозаводском районе Волгограда найдена мертвая женщина. До этой поры тело умершей так и лежит на дороге, все ожидают криминалистов и авто с морга.

В социальных сетях жители Волгограда продолжают обсуждать вопиющее событие. На дороге в Тракторозаводском массиве найдена мертвой 44-летняя женщина. Ее обнаружили прохожие, которые изначально думали, что женщине стало не по себе. В данный момент труп лежит на дороге. Прохожие идут мимо, некоторые оборачиваются.

По словам сотрудников полиции, все ожидают машину из морга, которая должна в забрать тело на вскрытие в патологоанатомическое бюро. Кроме того, говорят, что смерть женщины не связана с криминалом. Волгоградчанка просто шла с работы после трудного дня и нее прихватило внезапно сердце. Окончательные вердикт предоставят в этом деле только судмедлэксперты после проведенной работы в трупом.


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