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«Арсенал» скорбит о погибших в авиакатастрофе с Ан-148

Вчера, 23:52

Завод космической отрасли Российской Федерации «Арсенал» объявил траур, который будет длиться три дня, о скончавшихся в результате крушения самолета сотрудниках.

Как известно, недавно вследствие авиакатастрофы воздушного судна АН-148 погиб 71 человек, среди которых шестеро членов экипажа. Среди этих 65 человек были члены МЗ «Арсенал». Рейсом Москва — Орск в рабочую поездку отправились Усачёв Владимир, которому было 47 лет и Бойкова Екатерина, которой было 22 года — работники «Арсенала».

Коллеги с завода возносят венки к мемориалам временно расположенных в двух местах. Первый на улице Комсомола 1-3, возле памятника Фрунзе. Второй располагается на улице Михайлова 21 — на территории завода.


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