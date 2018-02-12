В Воронеже найдена мертвой пропавшая без вести женщина

Вчера, 23:50

Полиция обнаружила тело женщины, которую до этого времени считали пропавшей без вести. Труп находился в доме ее сожителя в Воронежской области.

Сотрудники МВД Воронежа сообщили о том, что в квартире одного из местных жителей найдено тело мертвой женщины. В это время самого хозяина квартиры дома не было, он пребывал на лечении в воронежской больнице уже длительный период. После некоторых процедур опознания, следствие установило, что погибшая женщина является жительницей Воронежа, ей 49 лет. С начала 2018 года она числится в картотеке как пропавшая без вести гражданка.

Благодаря профессионализму правоохранителей, появилась информация о том, что женщина приехала к своему другу в гости, но он в это время отсутствовал и женщина решила его подождать, не афишируя свое местонахождение. Но в итоге не дождалась сожителя и умерла в его квартире. Тело отправлено на экспертизу. При первичном осмотре насилия на теле нет. Причину гибели покойной установит эксперт-медик.