В Петербурге боксер жестоко избил беременную сожительницу

Вчера, 23:45

В Санкт-Петербурге боксер-профи жестоко избил свою беременную гражданскую супругу. Пострадавшая сообщила в полицию и намерена написать заявление на жестокого мужа.

Скандал произошел в семье молодых супругов 11 февраля ночью. Двое гражданских сожителей не смогли найти общий консенсус в бытовом конфликте. В результате парень, который занимался долгое время профессиональным боксом и принимал участие во многих соревнованиях, жестоко избил свою сожительницу. Не остановил мужчину даже и тот факт, что его возлюбленная была на пятом месяце беременности.

После нанесенных ей побоев кулаками во все части тела, девушка очень переживает за жизнь своего нерожденного младенца, которому пришлось эту травму перенести в утробе. Она обратилась в полицию Петербурга и написала заявление о том, что сожитель зверски избил ее. Она намерена дать делу ход и защитить себя законными методами от агрессора.