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В авиакатастрофе с Ан-148 погибла многодетная мать

Вчера, 23:23

Одной из погибших пассажирок самолета АН-148 оказалась многодетная мать, которая воспитывала троих дочерей. 38-летняя Наталья Мещерякова больше никогда не вернется домой к детям, обрекая несовершеннолетних детей на самостоятельную жизнь.

38-летняя Наталья Мещерякова 11 февраля села в самолет АН-148, летящий в Орск в надежде встретиться с дочерью и внуком, которому только 1,2 года. Женщина даже и подумать не могла, что больше не сможет увидеть никого из своих родных. 11 февраля самолет, на борту которого была многодетная мать, разбился и люди погибли.

Старшей дочери погибшей Екатерине 20 лет, она воспитывает сына, а теперь ей предстоит поднять на ноги и сестер 19-ти и 5-ти лет, которые остались без матери. Правда, беда заставила их отца вернуться в семью. Мужчина два года не жил с женой. Екатерина боится, что ей не дадут под опеку младшую сестру.


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