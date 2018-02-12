"Россия" имела данные о поломках Ан-148 до трагедии

Вчера, 23:18

В авиакомпании «Россия», которой ранее принадлежал разбившийся Ан-148, знала о его плохом состоянии. Нештатные ситуации на его борту возникали очень часто.

Представители «России» подготовили доклад про эксплуатацию роковой модели. В материале сообщается о существенных недостатках тех самолетов, которыми позже начала владеть фирма «Саратовские авиалинии». Такие документы имелись и у иных собственников Анов. Владельцы менялись информацией о имеющихся сложностях, связанных с работоспособностью лайнеров.

Согласно данным, большая часть поломок Ан-248, связана с механизмом управления в системе интеграции авиационного оборудования. Отмечалась также и ненадежность дополнительной силовой установки. Информаторы указывают, что на дистанционной системе имелось много отказов, а в этом случае, как утверждается Ан-148 является рекордсменом по отказам.

Возникали неполадки с люками и дверями, крылом и фюзеляжем. Летом 2012 года во время перелета из Воронежа в Анталию летчик увидели неполадки в кондиционировании, поэтому срочно посадили самолет.